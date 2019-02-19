Venezüella Savunma Bakanı: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, tehditlere rağmen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "kayıtsız şartsız sadık kalmaya devam edeceklerini" belirterek, ABD'nin "kukla" bir yönetim kurmak için "cesetlerini çiğnemesi gerektiğini" söyledi.

Lopez, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

"Kendi devlet başkanımız ve genelkurmay başkanımız var. Adı da Nicolas Maduro Moros" diyen Lopez, "başından beri anti-emperyalist olan" Venezüella ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) "şantaj ve tehditlerle manipüle edilemeyeceğini" söyledi.

'EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATILAN PARALI ASKERLER DEĞİLİZ'

Anayasa ve yasaların dışına çıkmayacaklarını ve Maduro'ya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Lopez, "Bizi tanımlayan bir şey varsa o da onurdur. Ulusal onur bayrağını taşıyoruz. Eğer bizi cezalandırmak istiyorlarsa yaptırım uygulayabilirler" değerlendirmesini yaptı.

Lopez, "Yabancı bir hükümetten asla emir almayacaklarının" altını çizerek, "En yüksek teklifi verene satılan paralı askerler değiliz" ifadesini kullandı.

'CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMELERİ GEREKECEK'

Trump'ın asıl amacının Venezüella'nın zenginliklerini "çalmak" olduğunu belirten Lopez, "Bir kukla, itaatkar ve vatansever olmayan bir hükümeti göreve getirmek isteyenler, FANB'de görev yapan kadın ve erkeklerin vicdanı ve vatansever ruhunu aşamayacaklar. Başaramayacaklar. Böyle bir durumda cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek" dedi.

Lopez, Trump'ın "insani yardım" yoluyla ülkede iç savaş başlatmak istediğini savundu.

Ülkenin güneyindeki Florida eyaletinde yaşayan Venezüellalı Amerikalılarla bir araya gelen Trump, Venezüella ordu mensuplarını ‘üstü kapalı' tehdit ederek, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar" demişti.

Trump, ordudan Guaido'nun af çağrısına uymalarını ve Maduro'ya desteğe son vermelerini de istemişti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Trump'ın Venezüella ordusuna çağrısı için, "Bu, 'demokrasi'yi Venezülla halkına geri döndürme yöntemi olarak yapılan bir şantaj" ifadesini kullanmıştı.