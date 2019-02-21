Maduro'nun şirketlerden talebi: Rusya ve Türkiye'de banka hesapları açın

© REUTERS / Marco Bello Venezüella'dan yaptırımlara karşı hamle: Döviz alışverişi için özel platform kuruldu

Caracas'taki başkanlık sarayında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck El Aissami ve İç Ticaret Bakanı William Contreras'ın düzenlediği toplantıya katılan tüketim şirketlerinin sayısı 50'yi buldu.

Toplantıyla ilgili doğrudan bilgi sahibi iki kaynağın Bloomberg'e aktardığına göre, yetkililer, şirket yöneticilerinden Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da banka hesapları açmalarını ve bu ülkelerdeki tedarikçilerle ilişki kurmaya başlamalarını talep etti.

HESAP AÇMA ATÖLYESİ

Maliye Bakanlığı'nın şirket yöneticilerinin yabancı ülkelerde hesap açmayı öğrenmeleri için atölye düzenleyeceği kaydedildi.

'ÜRETİM ARTSIN, FİYATLAR DÜŞSÜN'

Hükümeti istikrarsızlığa sürüklemek için üretimi sekteye uğratma girişiminde bulunmamaları yönünde uyarılan şirket temsilcileri, tam da enflasyon bir nebze aşağı düşerken fiyatları yükseltmemeleri yönünde de ikaz edildi.

Fiyat artışlarının Venezüella'nın resmi döviz kuruna bağlanacağı bir model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Son günlerde düşüş eğilimine girmesine karşın Venezüella'da enflasyon oranı yüzde 359,900.

Bu toplantıya dair sorularına ilgili bakanlıklardan yanıt alamadığını aktaran Bloomberg, Maduro hükümetinin ABD'nin yaptırımlarının ve mal varlığı dondurmalarının çevresinden dolanmanın yollarını aradığını belirtti.

Amerikan yaptırımları Venezüella devletinin finans damarlarını keserken küresel finans sisteminde faaliyet göstermesini engelliyor. Ham maddeye erişim sıkıntısı, fiyat kontrolleri ve dolar yokluğu yüzünden ithalat yapamama manzarası karşısında daha önce Kellogg Co. ve Kimberly-Clark Corp. gibi çok uluslu şirketler Venezüella'dan çekilmişti.

ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahale tehdidiyle karışık darbe girişiminin maşası konumundaki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesini Amerikan müttefiklerinin tanıması, neo liberal iş insanları ve yatırımcıların sosyalist yönetimden azade kalma hayallerini artırdı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'nın Kosta Rika'daki elçiliği muhalefetin kontrolüne geçti

Ama devletin bütün kadamelerini kontrol etmeye sürdüren Maduro'ya Çin, Rusya ve Türkiye detsek veriyor. Hindistan da Venezüella'nın daha evvel ABD'ye sattığı ham petrolün yeni alıcısı oldu.

Daha önce ekim ayında Merkez Bankası, uluslararası para transferlerinde sorunları aşabilmek için özel bankalardan Moskova merkezli Evrofinance Mosnarbank'te hesap açmalarını istemişti.

Evrofinance Mosnarbank'ın yarısı Venezüella devletine, yarısı Rusya'nın VTB Group ve Gazprombank'a ait.