Maduro'nun şirketlerden talebi: Rusya ve Türkiye'de banka hesapları açın

Toplantıyla ilgili doğrudan bilgi sahibi iki kaynağın Bloomberg'e aktardığına göre, yetkililer, şirket yöneticilerinden Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da banka hesapları açmalarını ve bu ülkelerdeki tedarikçilerle ilişki kurmaya başlamalarını talep etti.
HESAP AÇMA ATÖLYESİ
'ÜRETİM ARTSIN, FİYATLAR DÜŞSÜN'
Hükümeti istikrarsızlığa sürüklemek için üretimi sekteye uğratma girişiminde bulunmamaları yönünde uyarılan şirket temsilcileri, tam da enflasyon bir nebze aşağı düşerken fiyatları yükseltmemeleri yönünde de ikaz edildi.
Fiyat artışlarının Venezüella'nın resmi döviz kuruna bağlanacağı bir model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Son günlerde düşüş eğilimine girmesine karşın Venezüella'da enflasyon oranı yüzde 359,900.
Bu toplantıya dair sorularına ilgili bakanlıklardan yanıt alamadığını aktaran Bloomberg, Maduro hükümetinin ABD'nin yaptırımlarının ve mal varlığı dondurmalarının çevresinden dolanmanın yollarını aradığını belirtti.
ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahale tehdidiyle karışık darbe girişiminin maşası konumundaki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesini Amerikan müttefiklerinin tanıması, neo liberal iş insanları ve yatırımcıların sosyalist yönetimden azade kalma hayallerini artırdı.
Ama devletin bütün kadamelerini kontrol etmeye sürdüren Maduro'ya Çin, Rusya ve Türkiye detsek veriyor. Hindistan da Venezüella'nın daha evvel ABD'ye sattığı ham petrolün yeni alıcısı oldu.
Daha önce ekim ayında Merkez Bankası, uluslararası para transferlerinde sorunları aşabilmek için özel bankalardan Moskova merkezli Evrofinance Mosnarbank'te hesap açmalarını istemişti.
Evrofinance Mosnarbank'ın yarısı Venezüella devletine, yarısı Rusya'nın VTB Group ve Gazprombank'a ait.
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