Venezüella’dan Kolombiya’ya gıda yardımı

YARDIM KONSER SIRASINDA GİDECEK
Medina sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoksulluk içinde bulunan Kolombiya'nın Cucuta kentine gönderilmek üzere 20 bin 600 kutu sübvanse edilmiş gıdayı yola çıkardıklarını belirterek yardım tırlarının videolarını paylaştı.
İNSANİ YARDIM KONUSU TARTIŞMAYA YOL AÇTI
Muhalefet Venezüella'da, ilaç ve yiyecek sıkıntısı çekildiğini iddia ederek, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun önderliğinde uluslararası toplumdan insani yardım talep etti. Maduro hükumeti ise yardımın çürümüş bir hediye ve yabancı istilaya yol açacağını iddia ederek bağışları reddetme yolunu seçti.
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