Guaido, Venezüella'ya insani yardım ulaşmasını onlaylayan 'başkanlık' kararnamesini yayınladı

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Guaido, "Bolivar Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak, insani yardımın Venezüella topraklarına girmesine izin veren kararı onaylıyorum. Böylece, bu kuvvetlerin çeşitli mensuplarına bu talimat doğrultusunda hareket etmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.
Y anuncio al país: este #23F nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria.— Juan Guaidó (@jguaido) 20 Şubat 2019
Señores de la #FANB, tienen 3 días para acatar a la orden del Presidente (E) y ponerse del lado de la constitución. Esta ayuda es para salvar vidas.
Ancak, söz konusu yardımlar, ülkenin meşru lideri Nicolas Maduro tarafından 'ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası' olduğu gerekçesiyle reddediliyor.
Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.
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