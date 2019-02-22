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14:47 22 Şubat 2019
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    Kolombiya'nın Venezüella sınırında düzenlenecek ABD destekli yardım konseri

    Venezüella'daki siyasi krizde yeni evre: Kolombiya sınırında iki ayrı konser

    © AFP 2018 / Raul Arboleda
    Güney Amerika
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    Venezüella'da ABD destekli muhalefetin lideri Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle başlayan ve 'insani yardım' tartışmalarıyla yükselen siyasi kriz, bu kez de kendisini ülkenin Kolombiya sınırında bulunan köprünün iki yanında düzenlenmesi planlanan konserler üzerinden yaşanıyor.

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Venezüella'da hükümetten muhalefete konser misillemesi
    Venezüella'da yaşanan siyasi krizle birlikte başlayan 'konser düellosu', ülkenin meşru lideri Nicolas Maduro ile muhalefet arasında yaşanan insani yardım tartışmaları ışığında gerçekleşiyor.

    Guaido önderliğindeki ABD destekli muhalefet, ülkeye insani yardım sokmaya çalışırken, Venezüella lideri Nicolas Maduro ise bunun 'ABD'nin şgal planlarının bir parçası olduğu' gerekçesiyle yardımları reddediyor.

    İngiliz milyonar Richard Branson tarafından organize edilen ve içerisinde Latin Amerikalı Rock yıldızı Juanes gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda müzisyenin bulunduğu 'yardım konserine' karşılık, Maduro yönetimi de 'Venezüella'dan elinizi çekin' temalı 3 günlük bir festival düzenleneceğini açıkladı.

    AP'nin haberine göre, Branson'un Venezüella muhalefeti lehine düzenleyeceği konserin, Venezüella-Kolombiya sınırında bulunan köprünün bir tarafında gerçekleşeceği öğrenilirken, Venezüella hükümetinin ise festivali köprünün diğer tarafında düzenleyeceği öğrenildi.

    Richard Branson
    © AFP 2018 / Jim Watson
    Richard Branson

    'DÜNYANIN GÖZÜ VENEZÜELLA'NIN ÜZERİNDE OLACAK'

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Guaido, Venezüella'ya insani yardım ulaşmasını onlaylayan 'başkanlık' kararnamesini yayınladı
    Muhalefet liderlerinden David Smolansky, Venezüella'ya gönderilmek üzere toplanan insani yardımın bir araya getirildiği Kolombiya'nın sınır kenti Cucuta'da yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözü Venezüella'nın üstünde olacak. Umarız bu son birkaç hafta içerisinde gerçekleşen her şey sonun başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

    David Smolansky
    © AFP 2018 / Eric Baradat
    David Smolansky

    Karakas merkezli Kriz Grubu analistlerinden Phil Gunson ise, mevcut durumla ilgili yaptığı açıklamada "Bence hükümet, muhalefetin kötü görüneceği türden bir kaos hazırlayarak her şeyi karıştırmayı amaçlıyor" dedi.

    İngiliz milyarder Branson, Şubat başında yaptığı açıklamada, düzenlenecek yardım konserini destekleyeceğini açıklamıştı. Branson'un aynı zamanda insani yardımın Venezüella sınırından geçmesinin planlandığı cumartesi gününe kadar Kolombiya'da olacağı öğrenildi.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Rusya'dan Guaido'ya uyarı
    Etiyopya'da 1985 yılında yaşanan kıtlığı gidermek amacıyla düzenlenen yardım konserine benzer bir şekilde, Branson 60 gün içeriisnde 100 milyon dolar toplama hedefi koydu.

    Yardım konserinin düzenleyicileri arasında yer alan Kolombiyalı girişimci Bruno Ocampo da perşembe günü yaptığı açıklamada, "O sırada neye bulaştığımızı bilmiyorduk, ancak 24 saatten daha kısa bir sürede tarihi bir şeye tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Cuma günkü konser, sanatçının Kolombiya-Venezüella sınırında yaşanan gerginlikler için müziğin kullanıldığı ilk etkinlik değil. Daha önce de, yine sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü'nde, iki ülke arasında yaşanan diplomatik kriz üzerine 'Paz Sin Fronteras (Sınırsız Barış)' isimli bir etkinlik düzenlenmişti.

    Paz Sin Fronteras
    © AFP 2018 / Inaldo Perez
    Paz Sin Fronteras

    'MADURO YÖNETİMİNİ DEVİRME PLANININ BİR PARÇASI'

    Venezüella Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares (solda 2) ve Gaby Arellano (sağda 2)
    © AA / Daniel Salgar Antolinez
    Muhalefet, 'yardımları' beyaz giyerek Venezüella’ya sokmayı deneyecek
    Çoğunluğu ABD tarafından sağlanmış olan 600 ton insani yardım, Kolombiya'daki bir depolama tesisinde tutuluyor. Maduro ise, söz konusu insani yardımın, Trump yönetiminin kendisini devirme planlarının bir parçası olduğunu belirterek "Trump önce kendi ülkesindeki fakirliği düşünmeli" demişti.

    İngiliz milyarder Brunson'un konser ilanından günler sonra ise, Maduro hükümeti de ilan ettiği festivalde aynı zamanda fakir Kolombiyalılar için 20 bin gıda kutusu dağıtacaklarını açıkladı.

    Bazı yorumcular, düzenlenecek festivallerin sınır kentlerinin ekonomisini güçlendirmek konusunda olumlu bir ol oynayacağını söylerken, çoğu insanın da bölgede yaşanacak bir gerilim konusunda endişeli durumda olduğu belirtiliyor. Zira, onlarca insanın gönderilen yardımları Venezüella'ya sokmaya çalışmaları halinde, sınır bölgesinde gerginlik tırmanabilir.

    Venezüella - Kolombiya sınırı
    © AFP 2018 / Raul Arboleda
    Venezüella - Kolombiya sınırı
    Etiketler:
    siyasi kriz, insani yardım, konser, festival, gerilim, Phil Gunson, David Smolansky, Juanes, Juan Guaido, Richard Branson, Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezüella, ABD
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