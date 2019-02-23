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05:24 23 Şubat 2019
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    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

    Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar

    © AA / Atılgan Özdil
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (83)
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    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezüellalı muhaliflerin ülkeye 'insani yardımların' gireceğini açıkladığı 23 Şubat öncesinde sınırın Kolombiya tarafında düzenlenen konserlere ilişkin, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar" dedi.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Guaido, Venezüella'ya insani yardım ulaşmasını onlaylayan 'başkanlık' kararnamesini yayınladı
    Arreaza, BM Genel Merkezinde Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek veren yaklaşık 60 ülkenin oluşturduğu grubun yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Söz konusu ülkelerin sadece Venezüella'ya destek vermek için bir araya gelmediğini vurgulayan Arreaza, "Bu grup, uluslararası hukuku, BM Anlaşmasını ve kendi kararlarını vermeleri için, halkımızı korumak için bir araya gelen dostlardan oluşuyor." diye konuştu.

    Grubun, New York'taki ve Cenevre'deki BM merkezlerinde farklı adımlar atmayı planladığına dikkati çeken Arreaza, grubun çalışmaları konusunda gelecek hafta bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

    'KONSERLER BİR ŞOV'

    Kolombiya'nın Venezüella sınırında düzenlenecek ABD destekli yardım konseri
    © AFP 2018 / Raul Arboleda
    Venezüella'daki siyasi krizde yeni evre: Kolombiya sınırında iki ayrı konser
    Arreaza, Venezüella- Kolombiya sınırında düzenlenen "Venezüella Live Aid" konserlerine ilişkin soruya, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar. Biz, yardımlar konusunda BM kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Geçmişte bunun örnekleri var. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM hatta Avrupa Birliği çerçevesindeki tüm sağlık yardımlarını kabul edeceğimizi söyledi. Ama bunlar doğru yollarla yapılmalı." yanıtını verdi.

    Venezüella'nın halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli derecede kaynağı olduğuna işaret eden Arreaza, "Zor olan kısmı ise ABD tarafından engellendiğinizde ve bankalar sizinle çalışmak istemediğinde, ithalat yapamıyorsunuz." diye konuştu.

    BM Genel Merkezinde bir de basın toplantısı düzenleyen Arreaza, Venezüella'daki ABD'li diplomatların durumu konusunda ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile müzakerelerinin devam ettiğini söyledi.

    'CUCUTA'YA İNEN UÇAKLARIN İÇİNDE ASKERLERİN OLMADIĞINI UMUYORUZ'

    Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da
    Twitter
    Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da
    Arreaza, Kolombiya sınırında yapılacak yardım konserlerini Venezüella'ya askeri müdahale için "yanıltma hareketi" olarak niteleyerek, "Cucuta'ya inen uçakların içinde sadece yardım malzemeleri olduğunu, askerlerin olmadığını umuyoruz." diye konuştu.

    Venezüella'nın Kolombiya sınırında dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle Maduro'nun suçlandığına dikkati çeken Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin Venezüella halkını ayaklanmaya çağırdığını hatırlattı.

    Arreaza, Venezüella hükümetinin hiçbir zaman orduya sivillere ateş açması için talimat vermediğini kaydetti.

    Venezüella'ya karşı sadece ekonomik ve politik değil, basın alanında da bir savaş başlatıldığını belirten Arreaza, "Basın olarak lütfen, şiddetin tarafında durmayın. Venezüella'daki şiddet ortamını meşrulaştıracak şartlar oluşturmayın. Çünkü o zaman sizin de elleriniz, tıpkı ABD Başkanı Trump'ın elleri gibi kana bulanır." dedi.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (83)

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    Etiketler:
    insani yardım, Birleşmiş Milletler (BM), Jorge Arreaza, ABD, Venezüella
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