Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar

Söz konusu ülkelerin sadece Venezüella'ya destek vermek için bir araya gelmediğini vurgulayan Arreaza, "Bu grup, uluslararası hukuku, BM Anlaşmasını ve kendi kararlarını vermeleri için, halkımızı korumak için bir araya gelen dostlardan oluşuyor." diye konuştu.
Grubun, New York'taki ve Cenevre'deki BM merkezlerinde farklı adımlar atmayı planladığına dikkati çeken Arreaza, grubun çalışmaları konusunda gelecek hafta bir açıklama yapacaklarını kaydetti.
'KONSERLER BİR ŞOV'
Venezüella'nın halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli derecede kaynağı olduğuna işaret eden Arreaza, "Zor olan kısmı ise ABD tarafından engellendiğinizde ve bankalar sizinle çalışmak istemediğinde, ithalat yapamıyorsunuz." diye konuştu.
BM Genel Merkezinde bir de basın toplantısı düzenleyen Arreaza, Venezüella'daki ABD'li diplomatların durumu konusunda ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile müzakerelerinin devam ettiğini söyledi.
'CUCUTA'YA İNEN UÇAKLARIN İÇİNDE ASKERLERİN OLMADIĞINI UMUYORUZ'
Venezüella'nın Kolombiya sınırında dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle Maduro'nun suçlandığına dikkati çeken Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin Venezüella halkını ayaklanmaya çağırdığını hatırlattı.
Arreaza, Venezüella hükümetinin hiçbir zaman orduya sivillere ateş açması için talimat vermediğini kaydetti.
Venezüella'ya karşı sadece ekonomik ve politik değil, basın alanında da bir savaş başlatıldığını belirten Arreaza, "Basın olarak lütfen, şiddetin tarafında durmayın. Venezüella'daki şiddet ortamını meşrulaştıracak şartlar oluşturmayın. Çünkü o zaman sizin de elleriniz, tıpkı ABD Başkanı Trump'ın elleri gibi kana bulanır." dedi.
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