Guaido, Kolombiya'da düzenlenen 'insani yardım' konserine katıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, hükümetten 'insani yardımların' ülkeye girişine izin verilmesi istendi.
Guaido, konserde Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Şili Devlet Başkanı Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Abdo ile kameralara poz verdi https://t.co/TUjIJzIkJh pic.twitter.com/MpemRGG2gI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 23, 2019
Öte yandan sınırın Venezüella tarafında da hükümet konser düzenledi. Konserde Maduro taraftarları, olası bir müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.
MADURO, 'İNSANİ YARDIM ŞOVU' DEMİŞTİ
Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor. Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.
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