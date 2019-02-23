Guaido, Kolombiya'da düzenlenen 'insani yardım' konserine katıldı

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen 'Venezuela Live Aid' adlı konsere katılmak üzere Kolombiya'nın sınır kenti Cucuta'ya gitti.

© AFP 2018 / Raul Arboleda Venezüella'daki siyasi krizde yeni evre: Kolombiya sınırında iki ayrı konser

Başkent Caracas'tan helikopterle yola çıkan Guaido, Venezüella ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde yapılan konsere katıldı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması amacıyla İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği 'Venezuela Live Aid' adlı konsere, çok sayıda Kolombiya ve Venezüellalı katıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, hükümetten 'insani yardımların' ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Guaido, konserde Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Şili Devlet Başkanı Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Abdo ile kameralara poz verdi https://t.co/TUjIJzIkJh pic.twitter.com/MpemRGG2gI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 23, 2019

​Öte yandan sınırın Venezüella tarafında da hükümet konser düzenledi. Konserde Maduro taraftarları, olası bir müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.

MADURO, 'İNSANİ YARDIM ŞOVU' DEMİŞTİ

© AA / Atılgan Özdil Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezüella'da 'insani kriz ve yardım' tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'yardım' tartışmalarının, 'ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası' olduğunu ve 'bu şova izin vermeyeceğini' söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor. Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.