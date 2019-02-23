Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Her türlü şiddet olayından Maduro sorumlu olacak

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezüella'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır" dedi.

© REUTERS / Edgard Garrido Guaido'dan Venezüella ordusunun kendisine yardım ettiği iddiası

Duque ve Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 100 tondan fazla 14 tırlık insani yardımın Guaido'ya teslim edildiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere pasif şekilde Venezüella topraklarına girişine izin verilmesini istiyoruz. Bunu engellemek, insan haklarına karşı saldırıdır ve insanlığa karşı işlenen suç çerçevesinde ele alınabilir. Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır. Venezüella silahlı kuvvetlerinden doğru tarafta olmalarını ve insani yardım taşıyan kardeşlerini kabul etmelerini talep ediyoruz."

Guaido da insani yardımların Venezüella'ya barışçıl şekilde ulaştırılması çağrısını yineleyerek Venezüella halkını insani yardımları kabul etmeye davet etti. Venezüella ordusundan ayrılarak Kolombiya'ya sığınan askerleri tebrik eden Guaido, "Chavezci" Venezüella halkını da "ülkenin iyileştirilmesine ve gaspı durdurmaya" çağırdı.

VENEÜZELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Venezüella ordusuna mensup 3 askerin Venezüella hükümetinin kapattığı Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinden Kolombiya'ya sığındığı açıklanmıştı. Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.