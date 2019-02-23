Protestocular Venezüella-Kolombiya sınırındaki polis kordonunu aştı

VPI TV televizyonu, canlı yayında protestocuların sınırındaki Francisco de Paula Santander köprüsünde polisinin kordonunu aşarak Venezüella tarafına geçtiklerini aktardı. Haberde ayrıca ön bilgilere göre Venezüella polisinden 3 kişininse köprüden Kolombiya tarafına geçtikleri belirtildi.

© AFP 2018 / Raul Arboleda Venezüella ordusu Kolombiya sınırına asker yığacak

Haberde ayrıca Simon Bolivar köprüsünde Venezüella Silahlı Kuvvetleri'nden bir kişinin daha Kolombiya tarafına geçtiği, bunun öncesindeyse Venezüellalı askerlerin insani yardımın ülkeye alınmasını talep eden muhalefet yanlılarına güç kullandıkları görüldüğü kaydedildi.

Kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezüella'ya getirilmeye başlanacağını belirtmiş ve orduya 'anayasanın yanında yer alması' için bu tarihe kadar süre vermişti.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella Kolombiya sınırını kapattı

Venezüella lideri Nicolas Maduro, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini belirtiyor. Aynı nedenle Venezülla'da Brezilya sınırının da kapatılması kararlaştırılmıştı.

VENEZÜELLA KRİZİ

Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.