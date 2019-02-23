Protestocular Venezüella-Kolombiya sınırındaki polis kordonunu aştı

VPI TV televizyonu, canlı yayında protestocuların sınırındaki Francisco de Paula Santander köprüsünde polisinin kordonunu aşarak Venezüella tarafına geçtiklerini aktardı. Haberde ayrıca ön bilgilere göre Venezüella polisinden 3 kişininse köprüden Kolombiya tarafına geçtikleri belirtildi.
Kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezüella'ya getirilmeye başlanacağını belirtmiş ve orduya 'anayasanın yanında yer alması' için bu tarihe kadar süre vermişti.
VENEZÜELLA KRİZİ
Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
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