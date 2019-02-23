Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Kendisine destek vermek için sokaklara dökülen kalabalığın karşısına çıkan Maduro, "Aramızda yaşayan Kolombiya halkı için uzun süre sabrettim. Kolombiya ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

#EnVivo 📹 | Recibo al pueblo revolucionario que se encuentra movilizado, en respaldo a la institucionalidad y en defensa de la paz de nuestra amada Venezuela. https://t.co/dRRCXTvk8t — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 23, 2019

​Venezüella lideri ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque için ‘insan bedeninde şeytan' benzetmesinde bulundu.

'TEMSİLCİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ'

Maduro, muhalefetin ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiyalı diplomatik temsilcilere Venezüella'yı terk etmeleri için 24 saat süre verdi.