Guaido’nun iddiası: İnsani yardımların ilki Brezilya sınırından Venezüella’ya girdi

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsani yardımların ilki Brezilya sınırından Venezüella'ya girdi. Bu Venezuela için büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.
Guaido, "Chavezci" halka kendisini destekleme çağrısında bulunduğu görüntüde ise "Bu mücadele bütün Venezüellalılar için. Venezüella'nın bugün size ihtiyacı var, bugün bizim birlik olmamıza ihtiyacı var. Sizleri, halkımızı korumaya çağırıyoruz" dedi.
Venezüella Brezilya'dan sonra dün Kolombiya ile olan sınırını da geçici olarak kapatma kararı almıştı.
VENEZÜELLA KRİZİ
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
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