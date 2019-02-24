Venezüella: Saldırmak için yapılan bu çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım

Protestocular ve İHA'lar tarafından çekilen videoları paylaşan Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezüella ordusunun tuttuğu hatta varmadan yakıldığının görüldüğünü söyledi.
Yangının muhalif gençler tarafından atılan molotofkokteylinden kaynaklandığını belirten Rodriguez, "Venezüella'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." diye konuştu.
'GUAİDO'NUN KENDİSİ DE ÇARPITMA'
Venezüella'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye "insani yardımların" giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından 3 kamyon Venezüella sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan 2'si yakılmıştı. ABD ve muhalefet kamyonların Venezüella milis güçleri tarafından yapıldığını iddia etmişti.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "insani yardımların" ABD'nin "işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)