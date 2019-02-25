İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi: Sala'nın pilotu temel hatalar yaptı

Bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın pilotunun lisansının kazanın gerçekleştiği günkü hava koşullarında uçuş yapmaya uygun olmadığı ve uçuş planında temel hatalar yaptığı ortaya çıktı.

© REUTERS / Stephane Mahe Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Sala'nın pilotu David Ibbotson'un uçuş planında bir dizi 'temel hata' yaptığı görüldü.

​Raporda, Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e götürmek üzere yola çıkan Ibbston'un sadece 'özel uçuş lisansı' sahibi olduğu, yani ticari uçuş yapmaya uygun olmadığı belirtildi.

Rapora göre ayrıca, pilotun sahip olduğu lisans kapsamında görüş açısı düşük havalarda uçuş yapmamayı kabul etmiş sayıldığı ancak Sala'yı taşıdığı gece havanın oldukça bulutlu ve görüş açısının düşük olduğu yazıyor.

Öte yandan, Ibbston'un uçuş belgelerinde uçağın lisans numarasını da yanlış yazdığı ortaya çıktı.

10h ARG en vivo desde Inglaterra con los detalles del reporte oficial de que la AAIB (Oficina Investigación de Accidentes Aereos) anuncia HOY con las causas y detalles de la tragedia. #justiciaporemilianosala En Bs As @LRubinska @DanielRetamozo pic.twitter.com/dMDuTs4IMB — Christian Martin (@askomartin) February 25, 2019

​Raporda ayrıca, uçak enkazının hiç görülmemiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafta uçağın üç parçaya ayrıldığı, kanatlarının ve kuyruğundan bazı parçaların ise kaybolduğu görüldü.

Emiliano Sala: Report shows unseen pictures of underwater plane wreckage https://t.co/pd2GKIuPQw — Sky News (@SkyNews) February 25, 2019

© REUTERS / Stephane Mahe Emiliano Sala'nın köpeği Nala da sahibinin eve dönmesini bekliyor

​Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e taşıyan özel uçak 21 Ocak'ta kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'nde kaybolmuş, uçağın enkazı deniz dibinde bulunmuştu.

Yetkililer daha sonra enkazda henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir ceset bulunduğunu açıklamıştı.

Pilotun ve Arjantinli oyuncunun hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıklayan Guernsey adası yetkilileri 24 Ocak'ta arama kurtarma çalışmalarına son vermişti. Bu kararın ardından futbolcuların öncülüğünde yürütülen bağış kampanyası ile 300 bin euro'dan fazla para toplanarak çalışmalar yeniden başlatılmış ve Sala'nın cansız bedeni uçaktan çıkarılmıştı.

Pilot Ibbotson'un cesedine ise hala ulaşılamadı.