Güney Kore Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella: Saldırmak için yapılan bu çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, Venezüella'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, "Venezüella'da Mayıs 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinin meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olmasından kaynaklanan mevcut kaostan duyulan endişeyi bir kez daha ifade ettiği" ve ülkede 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu bu şekilde tanıdığı bildirildi.

Öte yandan, hükümetin,Venezüella'da en kısa süre içinde "demokratik, şeffaf ve güvenilir" devlet başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.