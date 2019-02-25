Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Muhalefetin lideri Donald Trump

ABD'de yayınlanan 'Democracy Now' programına konuşan Arreaza, "Neden (Maduro ve Trump) buluşmasınlar ki? Bu, her şeyi çözer. Nicolas Maduro, Venezüella Devlet Başkanı, Trump ise Venezüella muhalefetinin lideri" dedi.

Ülkedeki durum için hükümet ve muhalefetin siyasi çözüm üretmesi gerektiğinin altını çizen Arreaza, "Muhalefetle bir araya gelip siyasi mutabakat yapmamız gerekiyor. Her şeyi analiz etmek gerekiyor. Ancak savaşı değil, siyasi seçenekleri. Venezüella halkı için çıkış yolu bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BEYAZ SARAY VE PENTAGON MUHALEFETİN MASAYA OTURMASINI ENGELLİYOR'

Çıkış yolu bulunması için muhalefeti beklediklerini kaydeden Arreaza, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) muhalefete hükümetle masaya oturma izni vermediğini vurguladı.