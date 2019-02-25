Venezüellalı askerler, sınır kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı püskürttü

Venezüella ordusundan yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Venezüella Ulusal Muhafızları’nın Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına saldırı düzenlediğini bildirildi. Saldırının püskürtüldüğü öğrenildi.

© REUTERS / Denis Balibouse Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Muhalefetin lideri Donald Trump

Venezüella ordusu, 60 kişilik silahlı bir grubun Venezüella Ulusal Muhafızları'nın Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "İyi silahlanmış 60'tan fazla kişi, Tachira eyaleti ile Kolombiya arasındaki Mulata sınır kontrol noktasında el bombalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verildi. Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Merkezi yönetim tarafından Tachira eyaletinin ‘koruyucusu' görevine atanan Freddy Bernal, olay yerine yetişen 20 askerlik bir ekibin saldırının püskürtülmesine yardım ettiğini belirtti.

‘İNSANİ YARDIM GÖRÜNÜMLÜ PROVOKASYON'

Venezüella'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı, Venezüellalı hükümet yetkililerinin kesinlikle kabul etmediği ‘insani yardımların' ülkeye giriş tarihi olarak vermişti. Hükümet kanadıysa, ülkede insani kriz olmadığını ve insani yardım sağlama girişimlerinin provokasyon olduğunu belirtmişti.

Dün Kolombiya tarafından üç kamyon Venezüella sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan ikisi yakılmıştı. ABD ve muhalefet, kamyonların Venezüella milis güçleri tarafından yakıldığını iddia etmişti.

VENEZÜELLA KRİZİ

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.