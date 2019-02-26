Brezilya, Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahaleye karşı

Brezilya'da yayın yapan Globo News televizyon kanalına açıklama yapan Mourao, ülkesinin Venezüella'daki krizin bölgede silahlı çatışmaya dönüşmemesi için çalıştığını söyledi.

Mourao, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, Venezüella'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirterek, "Her şeyden önce ülkede yabancı bir askeri varlığın bulunması için Ulusal Kongre'nin izni gerektiğini hatırlamanız gerekir ve hükümet, bunu basit bir şekilde yapmaz" değerlendirmesine yer verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Mourao, burada yaptığı konuşmada ise "Brezilya'nın tutumu, ABD tarafından Venezüella'ya yapılacak herhangi bir askeri müdahaleye karşıdır" ifadesini kullandı.