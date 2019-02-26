Küba’da ABD’nin karşı çıktığı anayasa değişikliği kabul edildi

Küba'da yeni anayasa için pazar günü düzenlenen ve ABD’nin hedef aldığı referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 86 oranında "Evet" oyu çıktığı bildirildi.

Küba Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık yüzde 85 katılımın olduğu referandumda, sandıktan "Evet" oyunun yüzde 86.8, "Hayır" oyunun yüzde 9, boş oyların da yüzde 4 oranında çıktığını açıkladı.

6 MİLYON KİŞİ REFERANDUMDA "EVET" DEDİ

© REUTERS / Jim Young Bolton, bu kez Küba'daki anayasa referandumunu hedef aldı

Buna göre nüfusu 10 milyonu aşan ada halkının 6 milyonu referandumda "Evet" oyu kullandı.

Balseiro, referandumda "Evet" oyunun 6 milyon civarında olduğunu belirterek, rakamların henüz seçim komisyonu tarafından onaylanmadığını ve resmi rakamların açıklanmasıyla oranların ufak çaplı değişebileceğini hatırlattı.

Yabancı yatırım ve özel mülkiyet alanında düzenlemeler getiren yeni anayasa, Küba Komünist Partisi'nin (PCC) ülkedeki tek meşru güç olduğu ve devletin de üzerinde olduğu kısmı içermesi nedeniyle birçok Kübalı tarafından kınanmıştı.

Karayip ülkesi Küba'da bir önceki yeni anayasa referandumu 1976'da yapılmış ve yüzde 97 "Evet" oyu çıkmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Küba'daki anayasa referandumu hakkında paylaşımda bulunarak, "Küba'da bugün yapılan anayasa referandumu, Küba rejiminin kendi baskı ve tiranlığını örtmek için uyguladığı bir başka taktiktir. ABD, Küba halkının özgürlük ve demokrasi çağrılarını destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.