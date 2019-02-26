'ABD’nin Venezüella’ya sokmak istediği ‘yardım paketlerinde’ bozulmuş yiyecek ve ilaçlar var'

Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Carlos Rafael Faria Tortosa, ABD'nin Kolombiya üzerinden ülkesine sokmaya çalıştığı insani yardım paketlerinin içinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ve bozulmuş yiyecekler bulunduğunu söyledi. Tortosa, bu paketlerin Venezüella'ya girmesini engellemeye devam edecekleri vurgusunu yaptı.

© REUTERS / Marco Bello ABD'den Venezüella petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım

Tortosa Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, "ABD, kimsenin kontrolünden geçmeyen ürünleri ulaştırmaya çalışıyor. Duyumlarımızdan, paketlerin içerisinde bozulmuş yiyecekler ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların bulunduğunu biliyoruz. Kızılhaç dahil, bu işle ilgilenen yardım kuruluşlarından hiçbiri paketleri denetlemedi" dedi.

Ayrıca Tortosa, ABD'nin Kolombiya sınırından Venezüella'ya sokmaya çalıştığı paketlerin girişini engellemek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

‘RUSYA'DAN 7 TON TIBBİ YARDIM KABUL ETTİK, GÖNDERİCİNİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEMİZ YOKTU'

Venezüellalı Büyükelçi, başka bir ülkeden yardım kabul edip etmedikleri sorusu karşısındaysa, "Kabul ediyoruz. Sözgelimi Rusya'dan içerisinde 7 ton ilaçla tıbbi gereç olan bir gemiyi kabul ettik. Bunda kötü bir şey yok. Zira bu yardımın iyi niyetle yapıldığını ve bir tuzak olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya, Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahaleye karşı

Diğer yandan Tortosa, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun AB'nin gönderdiği insani yardımları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Venezüella hükümeti ABD'nin, içlerinde yardım olduğunu söylediği kamyonların girişinin önünü kesmek için Kolombiya sınırını kapatma kararı almıştı.

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden parlamento başkanı Juan Guaido'nun başını çektiği muhalifler ABD'nin yardımlarının Venezüella'ya ulaştırılmasında ısrarcı.

Maduro ise insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söylüyor.

Aynı nedenle Venezüella'da Brezilya sınırının kapatılması kararlaştırılmıştı.