Kolombiya'da ilgi çeken Venezüella eylemi: Kendini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti

Kolobiya'da bir adam, ABD'nin Juan Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tayin etme kararını tiye alıp kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti.

© AA / Juan David Moreno Gallego Venezüella'da askeri müdahaleye 'karşı' olduğunu söyleyen Lima Grubu'ndan orduya çağrı

Kolombiya'da Venezüella'ya dönük ABD destekli darbe girişimi protesto edildi. Protestoda Alejandro Muñoz isimli bir eylemci, kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti.

Kendisini sosyal araştırmacı, sanatçı ve yazar olarak tanımlayan Alejandro Muñoz, halka açık bir alanda başkanlık yemini etti.

Muñoz'un eylemi, sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Muñoz, bu ilginç eylemi sırasında polis güçleri ve eylemcilerle el sıkışarak başkanlık emirlerini sıralamaya başladı.

Meet the new self-declared President of Colombia, Alejandro Muñoz pic.twitter.com/R4hxGZYzpe — Dan Cohen (@dancohen3000) February 25, 2019

'BARIŞA EVET, SAVAŞA HAYIR!'

İlk emrinin 'barış' olduğunu dile getiren Muñoz, "Barışa evet, savaşa hayır, uyuşturucu kaçakçılığına, neoliberalizme hayır!" dedi.

Savaş karşıtı gündeminin bir parçası olarak Muñoz, ülkedeki ABD üslerinin kapatılması için düzenleme yapacağını kaydetti.

Muñoz'un bu eylemi ABD'nin atadığı Guaido'nun ilk açıklmasının bir parodisini oluşturdu. Muñoz, Kolombiya ordusuna seslenerek kendisine bağlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Diğer yandan Muñoz, çağrısına katılan askerlere af çıkartacağını ifade etti. ABD'nin Venezüella'ya 'insani yardım' sokma ısrarıyla alay ederek, 'İlk uyuşturucu sevkıyatını gerçekleştireceğim" diyen Muñoz, "Dünyanın en büyük uyuşturucu alıcısıyım" ifadelerini kullandı.

Interim President of Colombia Alejandro Muñoz announces the first humanitarian drug shipment to the United States, “the biggest consumer of drugs in the world!” pic.twitter.com/5p35Jv0cO4 — Dan Cohen (@dancohen3000) February 25, 2019

Venezüella'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye ‘insani yardımların' giriş tarihi olarak vermişti. Geçen günlerde Kolombiya tarafından üç kamyon Venezüella sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan ikisi yakılmıştı. ABD ve muhalefet, kamyonların Venezüella milis güçleri tarafından yakıldığını iddia etmişti.