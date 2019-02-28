Venezüella: Rusya ile işbirliği üst düzeyde

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya ile askeri birlikteliğin en üst seviyede olduğunu ve bundan memnun olduklarını söyledi. Arreaza, Venezüella Başkan Yardımcısı Delsey Rodriguez’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini açıkladı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya ile askeri işbirliği hakkında açıklamalarda bulunarak ülkesine yapılması düşünülen siyasi ve askeri müdahale planlarına gözdağı verdi. Bakan Arreaza, Venezüella ve Rusya arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Arreaza, "Askeri alanda Rusya ile çok önemli bir işbirliğine sahibiz. 15 yıldan fazla süren işbirliği gelecekte de gelişmeye devam edecek" dedi.

Arreaza, Venezüella Başkan Yardımcısı Delsey Rodriguez'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini duyurdu. Arreaza, ikilinin Venezüella'ya yönelik düşmanlıkların önlenmesi için yapılabilecek işbirliğini görüştü. Görüşmenin detaylarını açıklayan Arreaza, "Rodriguez ve Lavrov, Venezüella'daki durumu ve Venezüella'ya karşı her türlü saldırı önlemlerini tartışacaklar. Birkaç milli proje de görüşülecek" ifadesini kullandı.