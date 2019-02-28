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13:57 28 Şubat 2019
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    Nicolas Maduro ile Venezüella altınları

    Venezüella muhalefeti: Maduro yönetimi ülkeden en az 8 ton altın kaçırdı

    © AFP 2018 /
    Güney Amerika
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    Reuters haber ajansı, Venezüella'da muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maduro yönetiminin 'yaptırımlarla başa çıkabilmek adına' en az 8 ton altını ülkeden çıkardığını iddia etti.

    Altın
    © REUTERS / Umit Bektas
    Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir şirket Venezüella'dan üç ton altın aldı
    Reuters'in haberinde, Venezüella altınlarının başka bir ülkeye satılmak üzere hükümet araçlarıyla ülkeden çıkarıldığı belirtildi.

    ABD destekli muhalefetin vekillerinden Angel Alvarado ve ismini açıklamak istemeyen 3 hükümet kaynağına dayandırılan haberde, altınların geçen hafta çarşamba ve cuma günleri çıkarıldığı iddia edildi. 

    Konuyla ilgili Reuters'a konuşan Alvarado, "Altınları illegal olarak satmayı planlıyorlar" dedi. Venezüella Merkez Bankası'nın ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi. 

    Öte yandan, Alvarado ve diğer hükümet kaynaklarının, söz konusu altınların nereye götürüldüğüne ilişkin bilgisi olmadıkları öğrenildi. Kaynaklar ayrıca, altın kaçırma operasyonunun, Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega'nın yurtdışı gezisinde olduğu esnada gerçekleştirildiğini iddia etti. 

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Maduro, merdivenlerde Türkiye ve Venezüella bayrakları önünde el sıkışarak poz verdi.
    © AA / Okan Özer
    ‘ABD’nin Türkiye ile Venezüella arasındaki altın ticaretini incelemesi, bu ülkelerin ikili ilişkilerine müdahaledir’
    Kaynaklara göre ayrıca, 2018 yılında 23 ton altın uçakla Venezüella'dan İstanbul'a taşındı.

    TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERE SATILMIŞTI

    İddialara göre Merkez Bankası, söz konusu altınların bir kısmının Venezüella'nın güneyindeki altın madenlerinden satın aldı ve yurt dışına çıkarılan bu altınlar, temel gıda kaynaklarının satın alınmasını finanse etmek için Türkiye ve diğer başka ülkelere gönderildi.

    Bankanın verilerine göre ise 2018 yılında Merkez Bankası'nın kasalarından yaklaşık 20 ton parasal altın çıkarıldı ve ülkenin rezervi son 75 yılın en düşük seviyesi olan 140 tona dğştğ.

    Altın
    © REUTERS / Umit Bektas
    Reuters: Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakit karşılığı altın satıyor
    Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi olan Noor Capital de, Şubat ayı başında yaptığı açıklamada Venezüella Merkez Bankası'ndan 3 ton altın satın aldığını, ancak ülkenin durumu stabilize olana kadar başka satın alma işlemi gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

    Venezüella ayrıca, İngiltere Merkez Bankası'nda bulunan 31 ton altınını geri almanın yollarını arıyor. Herhangi bir uluslararası yaptırım kararı durumunda, Venezüella'nın ülke dışındaki varlıklarına el konma kararı da çıkabilir.

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da, İngiltere'nin varlıklarını bloke ettiklerini açıklamıştı.

    Venezüella muhalefetini destekleyen ve ülkeye yönelik müdahale çağrısında bulunan ABD ise, uluslararası ticarette Venezüella ile anlaşma yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

    Etiketler:
    ticaret, yaptırım, satın alma, stok, altın, İngiltere Merkez Bankası (BOE), Noor Capital, Venezüella Merkez Bankası, Reuters, Calixto Ortega, Angel Alvarado, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi, Türkiye, ABD, Venezüella
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