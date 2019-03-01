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03:09 01 Mart 2019
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    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

    Guaido'dan Venezüella petrolünü 'özel sektöre' açma vaadi

    © AA / Lokman İlhan
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (106)
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    Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine atadığı Carlos Alfredo Vecchio, Guaido'nun ülkedeki petrol üretimini özel sektör üzerinden artırmayı planladığını belirtti.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Venezüella'nın 'muhalif' lideri Guaido: Petrol şirketlerinin hesaplarının kontrolünü aldım
    Bloomberg'de yer alan habere göre, Vecchio, dünyaya açık bir ekonomi ve petrol üretimini artırmak istediklerini kaydetti. Vecchio, Venezüella ekonomisinin en önemli kaynaklarından olan ve devlet eliyle yapılan petrol üretimi için, "Artırmak istediğimiz petrol üretiminin çoğu özel sektör üzerinden yapılacak" ifadesini kullandı.

    Guaido'nun, ülkenin 'yasal' borçlarını ödemekten çekinmeyeceğini söyleyen Vecchio, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin, kredi verenlere petrol ile borç ödemesini içeren anlaşmalara uymayacağını dile getirdi.

    Bu arada, Guaido'yu destekleyen ABD, Maduro hükümetine karşı Venezüella'nın petrol şirketlerini de kapsayan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Geçen pazartesi Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu açıklanmış, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı belirtilmişti. ABD, 28 Ocak'ta da PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

    'TEHDİTLERE RAĞMEN CARACAS'A DÖNECEĞİM'

    Guaido, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim." dedi.

    Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geleceğini duyurdu. Guaido'da da Paraguay'a yapacağı ziyareti twitter hesabından doğruladı.

    VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

    Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA
    © REUTERS / Marco Bello
    ABD'den Venezüella petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım
    Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (106)

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    Etiketler:
    Petrol, Bloomberg, Carlos Alfredo Vecchio, Juan Guaido, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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