Arjantin'de tecavüze uğrayan 11 yaşındaki kız doğum yapmaya zorlandı

© Fotoğraf : DHA Engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz etti, doğan 2 bebeği öldürdü

Yerel medyada çıkan haberlere göre, küçük kız, büyük annesinin 65 yaşındaki sevgilisinin tecavüzüne uğradı ve hamile kaldı.

Kızın hamileliği 19 haftalık iken Tucuman bölgesindeki bir hastaneye giderek kürtaj olmak istedi.

Ancak sadece tecavüz vakalarında veya annenin hayati riski bulunması durumunda kürtaja izin verilen Arjantin'de doktorlar, 5 hafta boyunca küçük kızın kürtaj olup olamayacağı hakkında bir karar veremedi.

Bu sırada hamilelik 23 haftayı geçti ve kürtajı riskli bulan doktorlar, küçük kız çocuğunun sezaryenle doğum yapması gerektiğini söyledi.

Salı günü sezaryenle doğum yapan küçük kız prematüre bebek dünyaya getirdi.

Yerel gazete TN'nin aktardığına göre, dünyaya gelen bebeğin yaşama ihtimali çok düşük.

A pregnant 11-year-old girl in Argentina was forced to have a C-section, even though she and her family had been requesting an abortion for weeks, according to a human rights group https://t.co/htKnnz2mGy — CNN (@CNN) March 1, 2019

​'ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE İŞKENCEDİR'

© AP Photo / Ross D. Franklin Bitkisel hayattaki kadının doğum yaptığı bakım evi kapanıyor

Reuters'ın aktardığına göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Margaret Wurth, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlatmasını talep ettiklerini söyledi. Wurth, "11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını tehlikeye atıp, rızası dışında hamileliğini sürdürmeye zorlanması yetkili makamların gücünü kötüye kullanmasının iğrenç bir örneğidir" dedi.

Arjantin'in Yasal, Güvenli ve Serbest Kürtaj Hakkı İçin Ulusal Kampanya örgütünden yapılan açıklamada ise "Kızların doğum yapmaya zorlanması işkencedir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü de yetkili mercilerin kızın kürtaj olmaması için önüne engel üzerine engel çıkardığı yorumunu yaptı. Örgütün Amerika temsilcisi Erika-Guevara Rosas, "Hamileliğini sürdürmeye zorlanması, küçük kızın hayatını tehlikeye atmak demektir. Bu acımasız adaletsizliğin fiziksel ve ruhsal yaralara yol açması da uluslararası hukukta 'işkence' anlamına gelir" diye konuştu.

Kadın hakları derneği CLADEM ile ANDHES küçük kızın kürtaj olabilmesi için kampanya başlatmış ve adli makamlara küçük kızın haklarına ve taleplerine saygı duyulması çağrısında bulunmuştu.

CLADEM, Twitter'dan "Arjantin şimdi rehabilitasyona garantisi vermeli" şeklinde açıklama yaptı.

Arjantin'de 6 ay önce kürtajın 14 haftaya kadar yasallaşmasını içeren kanun teklifi çok az bir oyla reddedilmişti.