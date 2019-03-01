ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella'ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, "Maduro'nun, kınanması gereken bir şiddet uygulayan, trajik ölümlere yol açan, aç ve hasta Venezüellalılar için gönderilen yiyecek ve ilaçları vicdansızca yakan güvenlik güçleri üyelerine yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.