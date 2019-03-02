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06:50 02 Mart 2019
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    Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı

    Guaido'ya göre ABD'nin askeri müdahalesi, 'bir paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil'

    © REUTERS / Isaac Urrutia
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (109)
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    Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido, Venezüella'ya askeri müdahalede bulunulması tartışmalarına ilişkin, "Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Hükümet gasbı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe müdahale arzu edilen bir seçenek değil" dedi.

    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
    © AA / Lokman İlhan
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    Juan Guaido, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ülkenin resmi başkanlık konutu Quinta de Olivos'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Arjantin Dışişleri Bakanlığında basına açıklamalarda bulundu. Guaido, Macri ve Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu ziyaretler, yalnızca Venezüella'daki hükümet gasbı hakkında konuşmak için değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin artırılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi içindir" şeklinde konuştu.

    Çok sayıda Venezüellalıyı kabul ettiği için Arjantin'e teşekkür eden Guaido, "Bugün Venezüella ile Arjantin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu ilişki demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına dayanıyor. Artık içi para dolu bavullar, Venezüella'yı yıkan yolsuzluk geride kaldı. Artık sağlıklı ilişkiler kurma zamanı." ifadelerini kullandı.

    Guaido, Venezüella'daki mücadelenin ideolojiler arasında değil, savaş ve barış, demokrasi ve diktatörlük arasında olduğunu söyledi.

    Başkent Caracas'ta gelecek pazartesi yapılması öngörülen karnavalı hatırlatan Guaido, "Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Karnaval zamanı yaklaşıyor. Bizim için bir gelenek olan bu karnavalı ulusal çapta büyük bir protestoya dönüştüreceğiz." dedi.

    'ASKERİ MÜDAHALE EN SON SEÇENEK'

    Juan Guaido
    © REUTERS / Luisa Gonzalez
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    Guaido, ülkesine yönelik askeri müdahaleye ilişkin kendisine sorulan bir soruya, "Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Ayrıca, hükümet gasbı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe askeri müdahale arzu edilen bir seçenek değil. Bu kimsenin istemediği en son seçenektir." şeklinde cevap verdi.

    Venezüella'ya ne zaman döneceğine dair net bir açıklamada bulunmayan Guaido, Arjantin'den sonra Ekvador'u ve bölgede birkaç ülkeyi daha ziyaret edeceğini belirtti.

    VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Leah Millis
    Pence, Guaido'ya destek için Kolombiya'ya gidiyor
    Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (109)

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