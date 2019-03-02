Venezüella Savunma Bakanı Lopez, 'ABD’nin işini kolaylaştırmak için' kara listeye alınabilecek isimleri verdi

© AP Photo / Fernando Llano Venezüella askerlerine ihanet karşılığı 20 bin dolar vaat edildi

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

Padrino Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı’nın devrimci Anayasa ve ulusal bağımsızlık savunucularına karşı yaptırım kotasını doldurma görevini kolaylaştırma amacıyla oraya, Venezüella ordusunda görev yapan üst subayların ve amirallerin tam listesini yollama emrini verdim” dedi.

Venezüellalı bakanın bu ironi dolu mesajına, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sert dille eleştirmekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio şu tepkiyi verdi: “Costa Rica’daki kız arkadaşınızın ismini ve uyuşturucu tacirlerinden aldığınız parayla ona aldığınız çiftliği de listeye eklemeyi unutmayın."

He ordenado pasar al Departamento del Tesoro de los EEUU la nómina completa de los oficiales generales y almirantes de la FANB para facilitar la tarea de “sancionar” por cuotas a los revolucionarios defensores de la Constitución y de la soberanía nacional. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) March 2, 2019

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