Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı: Hükümete karşı yaptırımlar artacak

Venezüella'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Guaido, Venezüella’ya doğru yola çıktı

Venezüella'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü hükümet karşıtı protestolar düzenlemek için sokağa çağırdı.

Hakkında Venezuela'dan çıkış yasağı olmasına rağmen ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkeden ayrılan ve öğlen saatlerinde başkent Caracas'a dönen Guaido, Alfredo Sadel Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

'BİR DAKİKA BİLE DURMAYACAĞIZ'

Guaido, "Bir dakika bile durmayacağız. Bu mücadele boşa gitmeyecek. Geleceği, ülkeyi iyileştirme hayalini düşünelim. Eğer demokrasiyi ve özgürlüğü sağlayabilirsek yaptığımız fedakarlıklar karşılığını bulmuş olacak" dedi.

Hükümet karşıtlarının sokak gösterilerine son vermemesi gerektiğini belirten Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü ulusal çapta sokak gösterilerine çağırdı.

Guaido, yarın yapılacak bir toplantıda kamu çalışanları ve sendikalarla bir araya geleceğini bildirdi.

'YAPTIRIMLAR ARTACAK'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı uygulanan yaptırımların artacağını ifade eden Guaido, Venezüella'dan Kolombiya'ya sığınan emniyet güçleri mensuplarının sayısının 700'ü geçtiğini hatırlattı.

Muhalif lider Guaido, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen Venezüella'dan 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçmiş ve ardından da bölgedeki bazı ülkelere ziyarette bulunmuştu.