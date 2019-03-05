Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı: Hükümete karşı yaptırımlar artacak

Hakkında Venezuela'dan çıkış yasağı olmasına rağmen ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkeden ayrılan ve öğlen saatlerinde başkent Caracas'a dönen Guaido, Alfredo Sadel Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
'BİR DAKİKA BİLE DURMAYACAĞIZ'
Guaido, "Bir dakika bile durmayacağız. Bu mücadele boşa gitmeyecek. Geleceği, ülkeyi iyileştirme hayalini düşünelim. Eğer demokrasiyi ve özgürlüğü sağlayabilirsek yaptığımız fedakarlıklar karşılığını bulmuş olacak" dedi.
Guaido, yarın yapılacak bir toplantıda kamu çalışanları ve sendikalarla bir araya geleceğini bildirdi.
'YAPTIRIMLAR ARTACAK'
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı uygulanan yaptırımların artacağını ifade eden Guaido, Venezüella'dan Kolombiya'ya sığınan emniyet güçleri mensuplarının sayısının 700'ü geçtiğini hatırlattı.
Muhalif lider Guaido, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen Venezüella'dan 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçmiş ve ardından da bölgedeki bazı ülkelere ziyarette bulunmuştu.
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