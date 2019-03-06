Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Yaptırımların süresini uzatan Trump tarihi hata yaptı

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 2015 yılında Barack Obama uygulamaya koyulan Venezüella'ya yönelik yaptırımların süresini uzatan ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi bir hata yaptığını vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Arreaza, "Trump yönetimi, eski Başkan Barack Obama'nın tarihi hatasını onayladı ve yeniden yaptı. Venezüella, hiçbir zaman dünyanın hiçbir ülkesi için tehdit oluşturmadı. Dünyanın egemen bir ülkesi olan Venezüella umuttur" ifadelerini kullandı.

'SADECE BİR BAHANE'

© REUTERS / Denis Balibouse Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Muhalefetin lideri Donald Trump

Arreaza, "Bugün yeniden uygulamaya koyulan kararname, ülkenin zenginliklerini kontrol altına almak için iktidar değişikliği amacıyla güç kullanma tehdidi barındıran saldırganlığın gerekçelendirilmesi için sadece bir bahane işlevi görüyor" diye vurguladı.

'SAVAŞA KARŞI BÜYÜK BİR HAREKET OLUŞTURMAYI BAŞARDILAR'

Venezüella halkının ABD'lilerin dostu olduğunu da kaydeden Arreaza, Trump ve çevresindekilerin savaşa karşı büyük bir hareket oluşturmayı ve ABD'li vatandaşların Venezüella'yla dayanışma yapmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Venezuela expresa su enérgico repudio a la cínica decisión del gobierno de @realDonaldTrump de extender por un año más la infame orden ejecutiva aprobada en 2015 por Barack Obama, que califica a Venezuela de amenaza "inusual y extraordinaria" contra la seguridad estadounidense pic.twitter.com/cMSKQ15itV — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 6, 2019

7 ÜST DÜZEY İSME YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

9 Mart 2015'te ABD Başkanı Barack Obama, 'insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla' suçladığı 7 Venezüellalı üst düzey yetkiliye yaptırımlar getiren kararnameyi imzalamıştı.

Yaptırımlar, listedeki 7 ismin ABD'deki mal varlıkları ve çıkarlarının bloke edilmesi ya da dondurulması, ABD'ye seyahat etmelerinin yasaklanması ve Amerikan vatandaşlarının onlarla iş yapmalarına da yasak getirilmesini içeriyordu.