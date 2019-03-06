Maduro: Muhalefet ile ABD ‘petrol savaşı’ çıkarmak istiyor

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile ABD yönetimini, ülkeyi işgal etmek ve doğal kaynaklarını ele geçirmek için savaş başlatmak istemekle suçladı.

© REUTERS / Leah Millis Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Yaptırımların süresini uzatan Trump tarihi hata yaptı

Maduro, Twitter hesabından "Hiç kimse kendisinin bu şekilde yanıltılmaya çalışmasına izin vermesin. Venezüella muhalefetiyle ile ABD hükümeti, ülkemize yardım etmek istemiyorlar, aksine doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyorlar. Ülkemizi işgal etmek ve yönetmek için ‘petrol savaşı' çıkarmak istiyorlar! Ama yenilecekler!" diye yazdı.

Venezüella'da 21 Ocak'ta mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri başladı. Ardından çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etti ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanındı.

Rusya ve Çin ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtirken, Venezüella ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıkladı.