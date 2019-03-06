Maduro: Muhalefet ile ABD ‘petrol savaşı’ çıkarmak istiyor

Maduro, Twitter hesabından "Hiç kimse kendisinin bu şekilde yanıltılmaya çalışmasına izin vermesin. Venezüella muhalefetiyle ile ABD hükümeti, ülkemize yardım etmek istemiyorlar, aksine doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyorlar. Ülkemizi işgal etmek ve yönetmek için ‘petrol savaşı' çıkarmak istiyorlar! Ama yenilecekler!" diye yazdı.
© REUTERS / Leah Millis
Venezüella'da 21 Ocak'ta mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri başladı. Ardından çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etti ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanındı.
Rusya ve Çin ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtirken, Venezüella ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıkladı.
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