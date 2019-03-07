ABD 77 Venezüellalının daha vizesini iptal ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’ya yakın 77 üst düzey yetkili ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı.

© REUTERS / Bruno Kelly BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ambargo Venezüella krizini alevlendiriyor

ABD, Venezüella üzerindeki baskısını artırıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın 77 üst düzey yetkili ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı.

Pence, Washington'un Venezüella'da demokrasi ve özgürlük sağlanana kadar Maduro'nun yaşanacak her türlü olaydan sorumlu tutulacağını yineledi.

ABD, geçen hafta 49 Venezüellalı yetkilinin vizesini iptal etmişti.

CHAVEZ'İN KIZINA SINIRDIŞI TALEBİ

ABD'de Venezüella'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için bir kampanya devreye soktu.

Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için şimdiden 30 bin imza toplandığı bildirildi.

Beyaz Saray'da, "We The People" platformu tarafından toplanan imzalar için, "ABD'nin Venezüella'daki konumu ve Maduro rejimini tanımamama kararı ile Chavez'in sınır dışı edilmesini talep ediyorlar" açıklaması yapıldı.