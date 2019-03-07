Maduro, karnavalda eşiyle dans etti: ‘Maduro gitmiyor’

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Celia Flores ile birlikte kendisine ithaf edilen bir şarkıda dans etti. Şarkının sözleri arasında “Maduro gitmiyor” ifadeleri yer aldı.

Madencilik şirketleri temsilcileri ile yaptığı bir görüşme sonrasında Maduro, müzisyenlerden Büyük Oruç öncesinde ülkede gerçekleştiren karnaval çerçevesinde toplanan kalabalık için müzik yapmalarını istedi.

Bailamos con las Madamas al ritmo del Calipso. Hermosas expresiones culturales de nuestra Patria que nos llenan el corazón de alegría y nos fortalecen para seguir en la lucha. ¡Nada nos detendrá! pic.twitter.com/XMBMYocWut — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 7, 2019

​Müzisyenler ise "Maduro gitmiyor, Maduro gitmiyor" sözleri olan bir şarkı seslendirdi. Maduro ve eşi de şarkı eşliğinde dans etti. Karnaval için kostümler giyen dansçılar da onlara eşlik etti.

Maduro, daha önce 23 Şubat'ta Bolivarcı Devrim gösterileri sırasında dans etmişti.