Venezüella'da 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi

Venezüella Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.
Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.
Venezüella'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Blackout in Caracas and the across much of the rest of Venezuela tonight. pic.twitter.com/vnuzZWWN33— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) March 7, 2019
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