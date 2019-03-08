Venezüella Başkan Yardımcısı Rodriguez: Elektrik üretim sistemine siber saldırıda bulunuldu

Saldırı ile Venezüella'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurgulayan Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.
"Venezüella halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum." diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezüellalıların dışarı çıkmamasını istedi.
RUBİO'YA İŞARET ETTİ
Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezüella'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.
MADURO'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez." ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)