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    Residents cross a street in the dark after a power outage in Caracas, Venezuela, Thursday, March 7, 2019. A power outage left much of Venezuela in the dark early Thursday evening in what appeared to be one of the largest blackouts yet in a country where power failures have become increasingly common. Crowds of commuters in capital city Caracas were walking home after metro service ground to a halt and traffic snarled as cars struggled to navigate intersections where stoplights were out.

    Venezüella'da elektrik kesintisi tekrar patlak verdi

    © AP Photo/ Eduardo Verdugo
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (117)
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    Siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Venezüella'yı son iki gündür karanlıkta bırakan ve yaklaşık 7 saat önce önemli ölçüde giderilen elektrik kesintisi yeniden başladı.

    Venezüella'da elektrik kesintisi
    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Venezüella'da 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi
    Caracas'ın çok büyük bir kısmında ve birçok eyalette sabah yerel saatle 11 civarında elektrikler kesildi.

    Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, ülkenin doğusundaki Guayana eyaletine bağlı Bolivar kentinde bulunan bir elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu.

    Yetkililer, patlamanın varlığına ya da son yaşanan kesintiye neden olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

    Venezüella'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

    Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

    Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (117)

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    Etiketler:
    Elektrik kesintisi, Venezüella
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