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02:18 11 Mart 2019
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    Nicolas Maduro

    New York Times: Venezüella'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmadı

    © AP Photo / Ariana Cubillos
    Güney Amerika
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    ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), geçen ay Venezüella'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoylarının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams
    © REUTERS / Lucas Jackson
    Abrams: Venezüella'ya yardım ulaştırmak için güç kullanmayacağız
    Daha önce hiç yayınlanmamış yeni videolara ulaşan ve görüntü incelemesi yapan NYT, Venezüella'daki Maduro muhaliflerinin ve ABD yetkililerinin "Maduro'nun emriyle sınırdaki yardım kamyonlarının yakıldığı" iddiasının doğru olmadığını yazdı.  NYT, yardım konvoylarındaki yangının, Maduro'yu protesto edenlerin attığı bir molotofkokteyli yüzünden başladığının görüldüğünü kaydetti.

    Olay günü Kolombiya hükümetinin, güvenlik kameralarınca çekilen yanan kamyon görüntülerini ABD makamları ve Kolombiyalı gazetecilerle paylaştığını hatırlatan NYT ancak görüntülerden, alevlerin kamyonları sarmadan önceki 13 dakikalık kısmın kesildiğinin altını çizdi.

    NYT ayrıca, yanan kamyonlarda, ABD'nin iddia ettiği gibi hastanelerde kullanılacak ilaçlar değil sadece yüz maskesi ve eldiven gibi tıbbi hijyenik malzemelerin bulunduğu bilgisini de paylaştı.

    YAKILAN YARDIM KAMYONLARI

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza
    © AA / Atılgan Özdil
    Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar
    Venezüella muhalefetini destekleyen Kolombiya hükümeti, sınırda yanan kamyonlardan Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımıcı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio başta olmak üzere aynı gün birçok Maduro muhalifi de gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen yardım kamyonlarının Maduro'nun emriyle yakıldığını iddia etmişti.

    Bolton, Twitter'dan Maduro'yu, "Venezüella halkına yönelik gıda ve ilaçları yaktırmakla" suçlarken, Rubio da "Maduro tarafından yakılan kamyonların her biri 20 ton yiyecek ve ilaç taşıyordu. Eğer uluslararası hukuk bir şey ifade ediyorsa bu suç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır." ifadelerini kullanmıştı.

    Sınırdaki olaylardan sonra Venezüella Devlet Başkanı Maduro da hükümetinin suçlanması için kamyonların sahte bir operasyonla yakıldığını savunarak, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'i eleştirmiş ve Kolombiya ile ilişkileri resmen sonlandırdığını açıklamıştı.

    VENEZÜELLA SINIRINDA İNSANİ YARDIM ÇATIŞMASI

    Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da
    Twitter
    Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da
    Kolombiya'nın Venezüella sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insanı yardımların" Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve 23 Şubat'ta ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışmalar çıkmıştı. Francisco de Paula Santander sınır köprüsünde gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen 4 kamyon, Maduro güçlerinin sınırı bloke etmesine rağmen hükümet karşıtı protestocular eşliğinde zorla Venezüella'ya sokulmaya çalışılmıştı.

    Venezüella kuvvetleri, kamyonları ve protestocuları engellemeye çalışmış, çıkan şiddet olaylarında kamyonlardan bazıları yanmıştı.

    Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürmüştü.

    Çatışmalarda, muhalefete yakın kaynaklar, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

    VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Trump 'Venezüella Devlet Başkanı' olarak tanıdı, ama herkes 'Kim bu Juan Guaido' diye soruyor
    Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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    Etiketler:
    Yardım konvoyu, The New York Times (NYT), Juan Guaido, Nicolas Maduro, Venezüella, ABD
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