Ekvador’da kokain dolu uçak düştü

Polisin verdiği bilgiye göre, yabancı bir ülkede kayıtlı olan uçağın içinde iki kişi vardı. Yaralanan ve polis eşliğinde hastaneye kaldırılan bu kişilerin ifade vermeyi reddettiği, hangi ülkenin vatandaşları olduklarının tespit edilmediği aktarıldı.
© AP Photo / Arnulfo Franco
Uçak düştükten sonra yangın başladığından uyuşturucunun bir kısmı yandı.
Ekvador, kokain üretmese de Peru ve Bolivya'dan çıkan uyuşturucu için transit ülke olarak biliniyor.
Una avioneta cayó anoche en el cantón Montecristi, en #Manabí, en el sector Manantiales, en la zona conocida como Río Bravo. Los dos ocupantes, uno de México y otro de Colombia resultaron heridos. Video: cortesía pic.twitter.com/PN5T9VKoE3— Christian Sánchez M (@Sanchezmendieta) March 11, 2019
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