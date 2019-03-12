Ekvador’da kokain dolu uçak düştü

© AP Photo / Arnulfo Franco Kolombiya'da kokain üretimine drone ile müdahale

Polisin verdiği bilgiye göre, yabancı bir ülkede kayıtlı olan uçağın içinde iki kişi vardı. Yaralanan ve polis eşliğinde hastaneye kaldırılan bu kişilerin ifade vermeyi reddettiği, hangi ülkenin vatandaşları olduklarının tespit edilmediği aktarıldı.

Uçak düştükten sonra yangın başladığından uyuşturucunun bir kısmı yandı.

Ekvador, kokain üretmese de Peru ve Bolivya'dan çıkan uyuşturucu için transit ülke olarak biliniyor.