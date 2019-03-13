Maduro'dan Venezüella halkına: Elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için dua edin

Maduro, tüm ülke halkından elektrik tasarrufu yapmasını ve minimum sayıda mum yakmasını da istedi.
Venezüella'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.
Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.
ÇİN'DEN YARDIM TEKLİFİ
Pekin'de konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, Venezüella'da yaşanan elektrik kesintisinin hack saldırısı sonucunda gerçekleştiğini belirterek "Çin bu konuda derin bir endişe duyuyor" dedi.
Lu ayrıca, Çin'in Venezüella'ya elektrik konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi ve "Çin, Venezüella tarafının bu sorunun nedenini en kısa sürede keşfetmesini ve güç kaynağını ve sosyal düzeni sürdürmesini umuyor. Çin, Venezüella'nın elektrik şebekesini restore etmek için yardım ve teknik destek vermeye istekli" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)