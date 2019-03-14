Venezüella, 'elektrik sabotajı'nı araştırmak için komisyon kuruyor

Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.
Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi" bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.
HÜKÜMET SU SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR
Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezüellalıları su kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük sorun olarak durmaya devam ediyor.
Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu kaydetti.
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