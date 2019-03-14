Pompeo: Tüm diplomatlarımız Venezüella’dan ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella’daki tüm diplomatlarının ülkeyi terk ettiğini belirtti.

Pompeo, "Amerikan diplomatlar şimdi misyonlarında diğer yerlerde devam edecek, Venezüella halkına insani yardım akışlarını yönetmeye ve zulme cesaretle direnen demokrasi liderlerini desteklemeye yardımcı olacaklar" diye açıkladı.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 Mart 2019

Bakan, Venezüella'da "demokrasiye geçişin başlayacağı an" bu ülkeye tekrar döneceklerini de sözlerine ekledi.

