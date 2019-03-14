Pompeo: Tüm diplomatlarımız Venezüella’dan ayrıldı

Pompeo, "Amerikan diplomatlar şimdi misyonlarında diğer yerlerde devam edecek, Venezüella halkına insani yardım akışlarını yönetmeye ve zulme cesaretle direnen demokrasi liderlerini desteklemeye yardımcı olacaklar" diye açıkladı.
All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 Mart 2019
Bakan, Venezüella'da "demokrasiye geçişin başlayacağı an" bu ülkeye tekrar döneceklerini de sözlerine ekledi.
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