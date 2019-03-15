Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ilk yurt dışı ziyareti ABD'ye

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği, ardından ay sonunda İsrail'i ziyaret edeceği açıklandı.

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Ulusal basında yer alan haberlerde, Bolsonaro'nun ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacağı, kendisine 6 bakan ile federal milletvekili oğlu Eduardo Bolsonaro'nun eşlik edeceği belirtildi.

ABD'ye 17 Mart Pazar günü gitmesi beklenen Bolsonaro'nun, Trump ile Oval Ofis'te salı günü yapacağı görüşmeden sonra Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreteri Luis Almagro ile görüşeceği bildirildi.

Çarşambaya kadar ABD'de kalacak Bolsonaro'nun bu süreçte çeşitli forumlara katılarak Brezilya ekonomisi konusunda konuşmalar yapacağı kaydedildi.

'VENEZÜELLA'YA YÖNELİK BASKIYI ARTTIRMA KONUŞULACAK'

Bolsonaro'nun Trump'la görüşmesinde, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik baskıyı artırma konusunda girişimlerde bulunacağı yorumları yapılıyor.

© AA / Juan David Moreno Gallego Venezüella'da askeri müdahaleye 'karşı' olduğunu söyleyen Lima Grubu'ndan orduya çağrı

Venezüella'ya yönelik askeri müdahalenin de bir seçenek olduğunu belirten Trump'la aynı görüşü paylaşan Bolsonaro'nun, Lima Grubu'nun askeri müdahaleye karşı çıkan bildirisinden sonra tavır değiştirebileceği belirtiliyor.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, yayımladıkları bildiriyle Venezüella'da askeri müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

'BÜYÜKELÇİLİĞİN KUDÜS'E TAŞINMASI GÜNDEME GELEBİLİR'

Brezilya Devlet Başkanlığına geçen ekimde seçilen Bolsonaro, göreve geldikten sonra ülkesinin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.

Bolsonaro'nun ay sonunda yapacağı İsrail ziyaretinde bu konuya dair çeşitli görüşmelerde bulunabileceği iddia edildi.