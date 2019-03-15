Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ilk yurt dışı ziyareti ABD'ye

ABD'ye 17 Mart Pazar günü gitmesi beklenen Bolsonaro'nun, Trump ile Oval Ofis'te salı günü yapacağı görüşmeden sonra Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreteri Luis Almagro ile görüşeceği bildirildi.
Çarşambaya kadar ABD'de kalacak Bolsonaro'nun bu süreçte çeşitli forumlara katılarak Brezilya ekonomisi konusunda konuşmalar yapacağı kaydedildi.
'VENEZÜELLA'YA YÖNELİK BASKIYI ARTTIRMA KONUŞULACAK'
Bolsonaro'nun Trump'la görüşmesinde, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik baskıyı artırma konusunda girişimlerde bulunacağı yorumları yapılıyor.
Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, yayımladıkları bildiriyle Venezüella'da askeri müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.
'BÜYÜKELÇİLİĞİN KUDÜS'E TAŞINMASI GÜNDEME GELEBİLİR'
Brezilya Devlet Başkanlığına geçen ekimde seçilen Bolsonaro, göreve geldikten sonra ülkesinin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.
Bolsonaro'nun ay sonunda yapacağı İsrail ziyaretinde bu konuya dair çeşitli görüşmelerde bulunabileceği iddia edildi.
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