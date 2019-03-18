ABD, bu kez Venezüella krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlıyor

ABD Kongresi'ne Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Rusya ve yabancı ülke vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu.

Kongre'nin resmi internet sitesinden yayınlanan tasarıya göre Demokrat Parti'den Debbie Wasserman Schultz öncülüğündeki bazı yasama üyeleri, Rusya vatandaşlarına bu kez Venezüella krizi nedeniyle yaptırım uygulanması yönünde çalışma yapıyor.

Yasa tasarısında "Rusya'nın Batı yarımküredeki varlığını artırması, ABD ve bölgedeki müttefiklerini endişelendiriyor" ifadesini kullanan yasama üyeleri, özellikle Venezüella güvenlik güçlerine destek amacıyla Rus hükümetinin çıkarlarına eden yabancılara ABD vizesi verilmesine yasak getirilmesini talep ediyor.

İki Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Aralık 2018'de tatbikat için Venezüella'ya gönderildiğini anımsatan üyeler, Moskova'nın Venezüella devlet enerji şirketi PDVSA'ya kredi vererek Maduro'ya mali destek sunduğunu kaydetti.