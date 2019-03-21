Guaido'nun basın ekibi duyurdu: Danışman ve muhalefetten bir vekil gözaltında

Guaido'nun basın ekibi, Venezüella'da, Juan Guaido'nun danışmanı ve muhalefetten bir vekilin gözaltına alındığını açıkladı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guaido öncülüğündeki Venezüella muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezüella'da istihbarat görevlilerinin Juan Guaido'nun danışmanı ve muhalefetten bir vekilin evine baskın yapılarak, danışmanını gözaltına aldığı belirtildi.

Guaido'nun basın ekibi tarafından yapılan açıklamada, danışman Roberto Marrero ve muhalefet partisi milletvekili Sergio Vergara'nın gözaltına alındığını duyuruldu.

Vekil Vergara daha sonra yaptığı açıklamada sabah saatlerinde evinin basıldığını ama kendisinin serbest olduğunu açıkladı. Ancak Vergara, Marrero'nun gözaltına alındığını teyit etti.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Guaido ise "Sabah 2.24'ten beri istihbarat görevlileri Parti Vekili Sergio Vergara ve başdanışmanım Avukat Roberto Marrero'nun evlerini sarmış durumda. Kendileri şu anda rehin tutuluyor" dedi. Guaido ayrıca, Vergara'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.