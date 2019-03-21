Guaido'nun basın ekibi duyurdu: Danışman ve muhalefetten bir vekil gözaltında

Guaido'nun basın ekibi tarafından yapılan açıklamada, danışman Roberto Marrero ve muhalefet partisi milletvekili Sergio Vergara'nın gözaltına alındığını duyuruldu.
Vekil Vergara daha sonra yaptığı açıklamada sabah saatlerinde evinin basıldığını ama kendisinin serbest olduğunu açıkladı. Ancak Vergara, Marrero'nun gözaltına alındığını teyit etti.
Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Guaido ise "Sabah 2.24'ten beri istihbarat görevlileri Parti Vekili Sergio Vergara ve başdanışmanım Avukat Roberto Marrero'nun evlerini sarmış durumda. Kendileri şu anda rehin tutuluyor" dedi. Guaido ayrıca, Vergara'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional:— Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019
Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero.
En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio.
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