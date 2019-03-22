Venezüella’dan ABD’nin askeri operasyon tehdidine yanıt

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD ve müttefiklerinin askeri müdahale olasılığıyla ilgili açıklamalarını reddetti.

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Washington temsilcileri, onlara mahsus gangster tarzında, Venezüella için tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrarlayıp duruyorlar. Yalan söylüyorlar!" dedi.

Bakan, ABD'nin olasılıklardan bahsederken diyalog, uluslararası hukuk kurallarına ya da Venezüella Anayasası'na saygıyı kastetmediğinin altını çizdi.

Los voceros de Washington en tono gangsteril repiten que "en el caso de Venezuela todas las opciones están sobre la mesa" ¡Mienten! Ni la diplomacia, ni el diálogo, ni el respeto al Derecho Internacional y a la Constitución venezolana están sobre esa famosa mesa. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 22 Mart 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun son Washington ziyareti sırasında, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yolunda ‘tüm seçeneklerin masada olduğunu' söylemişti.