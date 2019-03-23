ABD’nin Venezüella yaptırımlarına Guaido'dan destek

Guaido’ya her türlü desteği veren ABD, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sıkıştırmak için sık sık aldığı yaptırım kararlarına dün BANDES’e yönelik yaptırımlarla yenisini eklemişti.
ABD yönetimi son yaptırımları, Guaido’nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero’nun iki gün önce "Terörizm ve şiddeti teşvik" gibi suçlamalarla gözaltına alınmasına misilleme olarak uygulamaya koymuştu.
ÜLKE İÇİNDE MİTİNGLER DÜZENLİYOR
Bu arada Guaido, "Özgürlük Operasyonu" adlı son eylem planı çerçevesinde Venezüella’nın eyaletlerine yapacağı ziyaretlere Anzoategui eyaleti ile başladı ve eyalete bağlı Anaca kentinde taraftarları ile bir araya geldi.
Guaido, burada yaptığı konuşmada yine sokak gösterilerine devam edeceklerini ve devlet başkanlığı sarayı Miraflores’e yürüyeceklerini yineledi.
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