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06:22 23 Mart 2019
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    Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı

    ABD’nin Venezüella yaptırımlarına Guaido'dan destek

    © REUTERS / Isaac Urrutia
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (129)
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    Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, ABD yönetiminin Venezüella Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankasına (BANDES) aldığı yaptırım kararına destek verdi.

    ABD Hazine Bakanlığı
    © Fotoğraf : Twitter
    ABD'den Venezüella Ulusal Kalkınma Bankasına yaptırım kararı
    Sosyal medya hesabından ABD Hazine Bakanlığının BANDES ile Uruguay ve Bolivya’daki iştirak bankalarına yönelik yaptırımları ilan ettiği açıklamayı paylaşan Guaido, "Venezüella halkı için icraatı olmayanların kardeşlerimizi rehin almasına ve bizim mallarımızı çalmaya devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Anayasamıza uymayan ne varsa sonuçlarını görecek." ifadesini kullandı.

    Guaido’ya her türlü desteği veren ABD, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sıkıştırmak için sık sık aldığı yaptırım kararlarına dün BANDES’e yönelik yaptırımlarla yenisini eklemişti.

    ABD yönetimi son yaptırımları, Guaido’nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero’nun iki gün önce "Terörizm ve şiddeti teşvik" gibi suçlamalarla gözaltına alınmasına misilleme olarak uygulamaya koymuştu.

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    Bu arada Guaido, "Özgürlük Operasyonu" adlı son eylem planı çerçevesinde Venezüella’nın eyaletlerine yapacağı ziyaretlere Anzoategui eyaleti ile başladı ve eyalete bağlı Anaca kentinde taraftarları ile bir araya geldi.

    Guaido, burada yaptığı konuşmada yine sokak gösterilerine devam edeceklerini ve devlet başkanlığı sarayı Miraflores’e yürüyeceklerini yineledi.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (129)

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    Etiketler:
    Yaptırım, Venezüella Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası (BANDES), Juan Guaido, ABD, Venezüella
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