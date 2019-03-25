‘Rus askerleri taşıyan iki uçak Venezüella'ya geldi'

Venezüella'nın başkenti Caracas'taki bir diplomatik kaynak, bir grup Rus askerini taşıyan iki Rus uçağının Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na iniş yaptığını söyledi. Askerlerin geliş amacının ise daha önce imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi için karşılıklı görüşmeler yapmak olduğu belirtildi.

© REUTERS / Adriana Loureiro ABD, bu kez Venezüella krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlıyor

Sputnik'e konuşan diplomatik bir kaynağın açıklamasına göre, Rusya'dan askerleri taşıyan iki uçak Caracas'taki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na iniş yaptı.

"Askerler karşılıklı görüşmeler için geldi" diyen kaynak, olayda esrarengiz hiçbir şey olmadığını, konunun iki ülke arasında yıllar önce imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Kaynak, "Rusya'nın Venezüella ile imzaladığı bir dizi anlaşma var. Bunlar gerçekleştirilme aşamasında, aralarında askeri-teknik işbirliğine yönelik anlaşmalar da var" dedi.

Daha önce Kolombiyalı NTN 24 televizyonunun da aralarında bulunduğu basın kuruluşları Caracas'a 99 Rus askeri ile birlikte 35 ton yük geldiğini aktarmıştı.