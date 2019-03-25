‘S-300 Venezüella’ya yıllar önce sağlandı, bunda hiçbir sansasyon yok’

Daha önce internette, Venezüella'daki S-300 sistemlerinin fotoğrafları yayınlanmıştı. Caracas'ın geçtiğimiz şubat ayında, bölgedeki gerilim bağlamında sistemlerin savaşa hazır olma durumunu en üst seviyeye getirmişti.

Korotçenko, "S-300VM sisteminin ihracata yönelik sürümü olan Antey-2500 hava savunma sistemi, geçtiğimiz yıllarda Venezüella'ya sağlanmıştı ve bu ülkenin yönetimi tarafından çeşitli askeri geçitlerde defalarca sergilenmişti. Bunda hiçbir sansasyon yok" ifadelerini kullandı.

S-300'ün, savaş uçakları ve stratejik füzeler dahil her türlü hava hedefini vurma yeteneğine sahip olduğunu kaydeden uzman, Antey-2500'ün Venezüella'nın tüm potansiyel düşmanlarına büyük engel oluşturacağını belirterek, "S-300, günümüzün en iyi uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri" dedi.