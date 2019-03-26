Venezüella'da 1 ay içinde ikinci elektrik kesintisi, hükümet 'sabotaj' diyor

Venezüella'da yaklaşık bir hafta süren 7 Mart'taki elektrik kesintisinin ardından ülkenin önemli bölümünde yeniden benzer sorunlar yaşanıyor. Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kesintiler için sabotaj değerlendirmesinde bulundu.

Venezüella, bir ay içinde ikinci kez ülke çapında elektrik kesintisi yaşadı. Başkent Caracas'ın büyük bölümünün yanı sıra Venezüella'nın 16 eyaletinde bölgesel elektrik kesintileri meydana geldi. İlk kesintiler kadar etkili olmadığı söylenirken, başkentte iletişimde ve internet erişiminde de aksamalar meydana geldi. Metro da hizmet veremedi. Pek çok bölgede birkaç saat içinde sistem yeniden devreye girdi.

Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kesintilerin ulusal elektrik sistemine düzenlenen yeni bir saldırının sonucu olduğunu söyledi.

'İKİ KESİNTİ DE BENZİYOR'

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da elektrik kesintisi nedeniyle yağma başladı, okullar tatil edildi

Rodriguez, "Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ndeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi" dedi. Rodriguez, iki kesintinin de benzer özellikler taşıdığını söyledi.

Saldırı için herhangi bir grubu işaret etmeyen Rodriguez, Venezüella aşırı sağının niyeti saldırmak, endişe ve kaygı yaratmak, böylece gücü ele geçirmek ve kaynaklarımızı çalmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilk kesintide olduğu gibi bundan da hükümeti sorumlu tuttu.

Hükümetin ülkeye düzenli elektrik vermekten aciz olduğunu öne süren Guaido, kesintinin sabotajdan değil yüksek gerilim hattında çıkan yangından kaynaklandığını iddia etti.