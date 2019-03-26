Yolsuzlukla suçlanıyordu: Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Temer hakkında serbest bırakılma kararı

Yargıç Antonio Ivan Athie, Temer'in, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediğinden tutukluluğunun devamına gerek olmadığına hükmetti.
Michel Temer kendisinden önceki devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti. Temer ocak ayında görevini, Jair Bolsonaro'ya devretmişti.
VIDEO: Former Brazilian president Michel Temer leaves a detention center in Rio de Janeiro after he was arrested on allegations of being the leader of a "criminal organization" #MichelTemer pic.twitter.com/TK5vjj6O9i— AFP news agency (@AFP) 26 Mart 2019
RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR
Odebrecht'in eski bir yöneticisi de, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.
Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkûm edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.
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