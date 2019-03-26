Yolsuzlukla suçlanıyordu: Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Temer hakkında serbest bırakılma kararı

Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Michel Temer hakkında, ‘yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediği' gerekçesiyle tutukluluğunun devamına gerek olmadığı kararı verildi.

© REUTERS / RICARDO MORAES Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Temer tutuklandı

Brezilya'da ‘araba yıkama' adıyla anılan yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen hafta ‘delilleri yok edebileceği' gerekçesiyle tutuklanan eski cumhurbaşkanı Temer'in serbest bırakılmasına karar verildi.

Yargıç Antonio Ivan Athie, Temer'in, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediğinden tutukluluğunun devamına gerek olmadığına hükmetti.

Michel Temer kendisinden önceki devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti. Temer ocak ayında görevini, Jair Bolsonaro'ya devretmişti.

VIDEO: Former Brazilian president Michel Temer leaves a detention center in Rio de Janeiro after he was arrested on allegations of being the leader of a "criminal organization" #MichelTemer pic.twitter.com/TK5vjj6O9i — AFP news agency (@AFP) 26 Mart 2019

​RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

© REUTERS / Ueslei Marcelino Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama

Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekimde iddianame hazırlanmıştı. Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Odebrecht'in eski bir yöneticisi de, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkûm edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.