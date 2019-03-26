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16:15 26 Mart 2019
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    Tenochtitlan'daki Aztek dansçılar

    Meksika, İspanya ve Vatikan'dan işgal özrü bekliyor: Kılıç ve haçla zulüm gerçekleştirildi

    © AP Photo /
    Güney Amerika
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    Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, İspanya'nın 16. yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirdi. Obrador, "Katliamlar ve baskı vardı. Sözüm ona 'fetih' adı verilen bu zulüm kılıç ve haçla gerçekleştirildi" dedi.

    Andres Manuel Lopez Obrador, namı diğer 'Amlo' ya da 'El Peje' yani 'Timsah Zargana'
    © REUTERS / Gustavo Graf
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    Obrador, devlet televizyonunda yayımlanan videoda, İspanya Krallığı'nın Vatikan'ın onayı ve desteğiyle 1519-1530 yıllarında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a, özür dilemeleri isteğinde bulunduğu bir mektup gönderdiğini belirtti.

    Ülkenin güneydoğusundaki Tabasco eyaletindeki Maya harabelerinde çekilen videoda, "Katliamlar ve baskı vardı. Sözüm ona 'fetih' adı verilen bu zulüm kılıç ve haçla gerçekleştirildi" ifadelerini kullanan Obrador, İspanya'nın ve Vatikan'ın bugün insanlığa karşı suç olarak kabul edilen eylemleri nedeniyle Amerika'nın yerli haklarına özür borçlu olduğunu vurguladı.

    ​Obrador, 2021 yılının İspanyolların Aztek İmparatorluğu'nun o dönemdeki başkenti, bugünkü Meksiko sınırlarındaki Tenochtitlan'ı işgalinin 500. yılı olacağını hatırlatarak, bunun tarihi uzlaşma fırsatı olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

    Papa Francis
    © REUTERS / Yara Nardi
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    Artık 'geçmişle uzlaştık demenin vaktinin geldiğini' vurgulayan Obrador, "Fakat önce gelin özür dileyin. Ben de özür dileyeceğim çünkü yerli halklar sömürge döneminin sona ermesinden sonra da baskı görmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

    İSPANYA'DAN TEPKİ

    İspanya hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lopez'in 1 Mart'ta gönderdiği mektubu kamuoyuna duyurmasından rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

    Mektuptaki içeriğin reddedildiği belirtilen açıklamada, "İspanyolların 500 yıl önce bugün Meksika toprakları olan bölgeye gelişleri çağdaş değerlendirmeler ışığında yargılanamaz. Bizim kardeş halklarımız, ortak mirası ve gelecek ufkunu paylaşan özgür insanlar olarak ortak geçmişimizi öfkeye kapılmadan ve yapıcı bir bakış açısıyla okumamız gerektiğinin daima farkındadır" ifadeleri kullanıldı.

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    İspanya sokaklarında 'şeytanlar' yürüdü
    © Fotoğraf : Associated Press
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    Vatikan ise, Lopez'in mektubu ve videodaki sözleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

    Papa Franciscus, 2015 yılında Bolivya'da yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin İspanyol işgali döneminde Amerika'nın yerli halklarına karşı işlediği suçlar için özür dilemişti.

    Batı tarihinde "İspanyol Fethi" olarak anılan, İspanya Krallığı'nın 1519-1530 yıllarında Aztek İmparatorluğu'nu işgali, kıtada İspanyol sömürgeciliğinin kökleşmesini sağlayan en önemli olay olarak görülüyor.

    Etiketler:
    talep, mektup, özür, işgal, Papa Franciscus, Andres Manuel Lopez Obrador, 6. Felipe, Aztek İmparatorluğu, Meksika, Vatikan, İspanya
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